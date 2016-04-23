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TSK'dan Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava operasyonu

Genelkurmay, 12 hava aracı ile iki ayrı hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı

23 Nisan 2016 16:52

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin ve Metina gece ve sabah saatlerinde F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarının katıldığı 12 hava aracı ile iki ayrı hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Tespit edilen tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edilirken görevini tamamlayan uçaklar üslerine geri döndü" dendi.

Operasyonun, gece saat 24.00- 02.00 saatleri arasında alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu sabah 07.30- 08:10 saatleri arasında da, yine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Kuzey Irak'taki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'ya ait hedeflere 2 F-16 savaş uçağı ile hava harekâtı düzenlendi. 

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