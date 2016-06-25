TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen iki hedef ile Kars, Şırnak ve Hakkari'de tespit edilen 11 hedefin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Haziran 2016 tarihinde 22.00-22.46 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, bölgede tespit edilen iki hedefin (BTÖ sığınakları) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Hasar ve zayiat tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



Öte yandan, 24 Haziran 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği kaydedilerek, 06.57-06.58 saatleri arasında Kars Kağızman kırsalında tespit edilen iki hedef (BTÖ sığınak ve mağara), 12.30-13-51 arasında Şırnak kırsalında altı hedef (BTÖ sığınak ve mağara), 15.53-16.10 saatleri arasında Hakkari Çukurca'da üç hedef (BTÖ sığınak ve mağara) olmak üzere toplam 11 hedefin de ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Hasar ve zayiat tespit çalışmaları sürerken, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.