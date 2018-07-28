TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekâtı düzenlendi. Açıklamada, "harekât sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildiği" bilgisi yer aldı.