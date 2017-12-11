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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

"Hakurk'a yapılan hava operasyonunda 17 teröristi etkisiz hale getirildi"

11 Aralık 2017 18:09

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. Yapılan açıklamada, "Hakurk'a yapılan hava operasyonunda 17 teröristi etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiğine dikkat çekilerek, "Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 mağara ve 1 sığınak tahrip edilmiştir."

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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