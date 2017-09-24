T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında, barınak ve mühimmat depoları imha edildi

24 Eylül 2017 13:32

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Gara bölgesine hava harekâtı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 23 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

 

ETİKETLER

TSKKuzey IrakGarahava harekatıPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24