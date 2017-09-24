TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Gara bölgesine hava harekâtı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 23 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.