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TSK'dan Kuzey Irak ve Hakkari'ye hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, PKK'lıların barınma alanı olarak kullandıpı alanlara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi

28 Eylül 2016 22:47

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 12.00-12.10 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında,PKK mensuplarının barınma alanından oluşan bir hedef ateş altına alınarak imha edildi. 

 

Hakkari'de 8 hedef imha edildi

 

Öte yandan, Hakkari'nin Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 13.15-13.40 saatlerinde  hava harekatı düzenlendi. TSK’dan yapılan açıklamada “Hava harekatında, teröristlere ait barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzisi ve sığınaktan oluşan 8 hedef, ateş altına alınarak imha edildi” denildi.

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