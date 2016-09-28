TSK'dan Kuzey Irak ve Hakkari'ye hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 12.00-12.10 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında,PKK mensuplarının barınma alanından oluşan bir hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Hakkari'de 8 hedef imha edildi

Öte yandan, Hakkari'nin Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 13.15-13.40 saatlerinde hava harekatı düzenlendi. TSK’dan yapılan açıklamada “Hava harekatında, teröristlere ait barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzisi ve sığınaktan oluşan 8 hedef, ateş altına alınarak imha edildi” denildi.