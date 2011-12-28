TSK'dan 'küstah teğmenler' haberine soruşturma

T24 -

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Akit gazetesinde ''küstah teğmenleri kim koruyor'' başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Genelkurmay açıklamasında, habere konu olayla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanı tarafından bir işlem yapılmadığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Habere konu olay hakkındaki bilginin Genelkurmay Başkanlığına ulaşmasını müteakip, aynı gün konu Jandarma Genel Komutanına özel olarak iletilmiş ve Jandarma Genel Komutanı tarafından 2 Aralık 2011 tarihinde adli soruşturma emri verilmiştir. Adli soruşturma halen devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi.





İşte o haber;



“Küstah Teğmenler” haberinde, Başbakan Erdoğan ve ailesi ile hükümet aleyhine internet üzerinden fliyet yürüten bir grup jandarma personelinin istihbarat birimlerince belirlendiği, yapılan takibin ardından söz konusu jandarma teğmenlerinin sistematik olarak hareket ettiklerinin tespit edildiği ve durumun Başbakan Erdoğan’a bildirildiği iddia edilmişti.



Haberde “Konunun Genelkurmay’a iletilmesi talimatı üzerine dosya Başbakanlık tarafından Genelkurmay’a iletildi. Başbakan Erdoğan’a ağır hakaretlerin detaylarını içeren dosya, Genelkurmay tarafından gereği yapılmak üzere ivedilikle Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu’ya ulaştırıldı. Ancak dosyanın, burada takılıp kaldığı belirtiliyor. Kalyoncu’nun aradan geçen zamana rağmen kendisine iletilen dosya hakkında hiçbir işlem yapmadığı ifade ediliyor” denilmişti.





'Seçim sonuçları geldikçe profiller karartılmış'



Gazete, paylaşım sitelerinde özellikle referandum ve seçim öncesinde AK Parti’nin seçimi kaybetmesi için, Başbakan’a, Başbakan’ın ailesine, hükümete ve bakanlara galiz küfürler edildiğinin belirlendiğini, ancak seçim gecesi sonuçlar açıklanmaya başlatıldıktan sonra Facebook profillerinin karartılmaya başlandığını yazmıştı. Haberde şöyle denilmişti:



“Örgütlü olarak fliyet yürüten subay sayısının 40’tan fazla olduğu, fliyetlerine bazı üst rütbelilerin de direkt olarak destek verdikleri kaydediliyor. Facebook’taki bu sayfalara ulaşım çok kolay. Çünkü şahsi isim ve soyisimleri, hatta üniformalı ve üniformasız fotoğraflarına da yer verdikleri Facebook sayfalarında onlara arkadaşlık teklif etmeniz yeterli, kabul aldığınızda, artık Başbakan’a yaptıkları küfürlere siz de tanıklık edebiliyorsunuz. Bu konu ile ilgili defalarca Jandarma Genel Komutanlığı’na şikayet iletildiği, Org. Bekir Kalyoncu’nun organize hakaretleri örtbas ettiği, şikayetleri dikkate almadığı belirtiliyor.”



Yeni Akit, haberine “Bilindiği gibi, daha önce Facebook’ta Başbakan’a hakaret eden bir kişi 2 yıl hapis cezası almıştı” kaydını da düşmüştü.





