TSK'dan 'kumpas' ve 'paralel yapı' açıklaması

Türk silahlı Kuvvetleri, "paralel yapı" iddialarına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Son dönemde ortaya çıkan bazı haberlerde yer alan iddialara dikkat çekilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri; hiçbir legal görünümlü illegal yapılarla ve illegal tüm odaklarla, irtibat ve işbirliği içinde olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur" denildi.

Ergenekon ve Balyoz davalarındaki "kumpas" iddialarına da değinilen açıklamada şu ifadelere yre verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarına yönelik olarak yıllardır devam eden ve bugün "KUMPAS" yapıldığı söylenen davalar da dikkate alınarak ileride aynı durumla karşılaşmamak için iddiaların daha titiz bir şekilde, kurum içerisinde her hangi bir yara açmadan adil, vicdani ve hakkaniyet esaslarına göre sonuçlanması için gayret sarf edilmektedir."

TSK'nın açıklaması şöyle:

Son zamanlarda yazılı ve görsel bazı basın yayın organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal kimliğine ve bazı mensuplarının kişilik haklarına yönelik iddia ve söylemlerin görülmesi üzerine yüce Türk Milletinin bilgilendirilmesinde fayda mütalaa edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; ulusal güvenliğimize yönelik her türlü tehlike ve tehdidi büyük bir dikkatle izlemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; hiçbir legal görünümlü illegal yapılarla ve illegal tüm odaklarla, irtibat ve işbirliği içinde olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur.

Diğer taraftan; devletimizin resmî yapısı dışında ister etnik yapıyı, ister dinimizi istismar eden kişi ve odaklarla etkin mücadele sürdüren en ciddi kuruluşun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu unutulmamalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapılanmayla ilgili söylem ve iddialara yönelik olarak, ilk günden itibaren kapsamlı olarak, hem idari hem de adli inceleme başlatılmış, elde edilen tüm bilgiler en ince detayına kadar değerlendirilmiş, iddia sahiplerinin bilgisine başvurulmuş ve konu üzerindeki çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinsizliğe ve itaatsizliğe müsamaha ve hoşgörü ile bakılmamaktadır. Bu bağlamda, haklarında yasal yeterli delil ve kanaat oluştuğu takdirde, o kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri derhal kesilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarına yönelik olarak yıllardır devam eden ve bugün "KUMPAS" yapıldığı söylenen davalar da dikkate alınarak ileride aynı durumla karşılaşmamak için iddiaların daha titiz bir şekilde, kurum içerisinde her hangi bir yara açmadan adil, vicdani ve hakkaniyet esaslarına göre sonuçlanması için gayret sarf edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.