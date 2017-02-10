TSK'dan Kremlin'e yalanlama: Rus uçağının vurduğu personelimiz 10 gündür aynı noktadaydı

Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın El Bab'da Türk askerlerinin vurulmasıyla ilgili yaptığı "Koordinatları Türkiye verdi, askerler orada bulunmamalıydı" açıklamasına cevap verdi.

Açıklamada Türk askerinin 10 gündür bölgede bulunduğu belirtildi. Açıklamada "Koordinat 8 Şubat'ta Rusya'ya iletildi" denildi.

Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" ifadelerinin yanlış anlaşılabileceği belirtilerek yapılan TSK açıklaması şöyle:

"Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov’un 10 Şubat 2017 tarihinde 'Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği' şeklinde bir açıklaması basında yer almıştır. Bu ifadelerin kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olabileceği düşünülerek aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Suriye’de icra edilen harekât kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi maksadıyla; iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık olarak bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekâta ilişkin bilgiler Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır.

"09 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de Humeymim’de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara’daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı karargâhına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları bir kez daha elden kendisine verilmiştir."

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rus uçağının Suriye'de 'kazaen' Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu açıklamıştı. Açıklamada 3 askerin şehit olduğu belirtilirken 1'i ağır 11 asker yaralandığı ifade edilmişti.

Hükümetten olay sonrası ilk açıklama

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci şehit olan askerlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Ben de hata sonucu olduğuna inandığım El Bab’da bir yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

“Rus Devlet Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda Rus uçağının askerlerimizi yanlışlıkla vurduğu resmi olarak açıklanmıştır.

"Resmi olarak yapılan açıklama bu. Bunu burada siz dersiniz ki böyle değildir, ben derim ki resmi açıklama bu, sabaha kadar konuşuruz ama hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması tabii ki zayıfta olsa ihtimal dahilindedir.”

TSK'nın dünkü açıklaması

TSK'nın dün (9 Şubat) yaptığı açıklama şöyleydi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

"RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

"Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

"Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Rusya'dan açıklama: Koordinatları Türkiye verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin yaşamını yitirmesine yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" demişti.

Rus uçaklarının 'kazaen' vurmasından bir gün önce...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, El Bab'ın IŞİD'den arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu istişare ettiği kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantının fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezi'nde bir araya gelmişti.