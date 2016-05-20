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TSK'dan Kandil'deki PKK hedeflerine hava operasyonu

"F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları PKK hedeflerini vurdu"

20 Mayıs 2016 11:10

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Kandil'e hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları PKK hedeflerini vurduğu belirtilen açıklamada, PKK'nın sığınak ve silah mevzilerinin de vurulduğu duyuruldu.

 

Dün de operasyon düzenlenmişti

 

TSK tarafından dün de  Şemdinli kırsalında ve sınır ötesinde hava harekatları düzenledi. Operasyonda savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgesini 4 kez vurdu. PKK'ya ait silah, mevzi ve barikatlar imha edildi, 15 PKK'lı öldürüldü.

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