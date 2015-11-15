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TSK'dan Kandil'deki 44 noktaya hava operasyonu

44 hedefin etkisiz hale getirildiği belirtildi

15 Kasım 2015 15:57

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava operasyonunda PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmatlarla" imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, temmuzda başlatılan hava operasyonlarıyla büyük yıkıma uğrayan Kandil bölgesinde, PKK’nın yeniden yapılanma gayretleri çerçevesinde bazı tesisler, barınaklar ve depoların tamir edilmeye, canlandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Bunun üzerine terörle mücadele harekatı kapsamında 14 Kasım'da gece boyunca ihbar ve kontrol uçağı, havadan yakıt ikmali ve insansız hava araçlarının desteğiyle, F-4E 2020 ve F-16'lar ile sınır ötesi hava operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK’ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmat" kullanılarak tam isabetle etkisiz hale getirildi.

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