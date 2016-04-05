TSK'dan Kandil ve Gara'daki PKK kamplarına hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil ve Gara gölgelerinde tespit edilen yeni hedeflere 9 adet F-16 ve 2 adet F-4 2020 savaş uçağıyla hava harekatı düzenledi. Tespit edilen hedeflerin tam isabetle imha edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 03:20 ile 05:30 saatleri arasında Irak'ın kuzeyinde yapılan hava keşifleri sonrasında tespit edilen hedeflere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kandil, GARA bölgelerinde tespit edilen yeni hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 9 adet F-16 ve 2 adet F-4 2020 savaş uçağıyla hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir. Tespit edilen 18 hedefe 30 atım yapan jetler, bölücü terör örgütüne ait yerleri tam isabetle imha etti" denildi.