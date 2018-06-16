TSK'dan Kandil açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil'e düzenlenen hava harekatında 'PKK'ya ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini' duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtının devam ettiği belirtildi

TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, dün PKK tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK dün de 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatı hakkında bilgi paylaşmıştı.

Açıklamada 'aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiği' ifadeleri kullanılmıştı.