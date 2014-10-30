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TSK'dan 'IŞİD'le görüşen askerler' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, sınırda Türk askerlerinin IŞİD militanlarıyla karşılaşmasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı

30 Ekim 2014 14:14

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında Türk askerlerinin, sınırın diğer tarafındaki iki kişi ile görüntülendiği ve basına "Ankara-IŞİD ilişkisi" başlıklarıyla yansıyan fotoğraflar konusunda açıklama yaptı. Genelkurmay, fotoğraftaki Türk askerlerinin, sınırın diğer yanındaki kişileri "mayınlı sahayı terketmeleri konusunda ikaz ettiklerini, uymamaları halinde ateş açılacağını bildirdiklerini" söyledi.

DİHA‘nın servis ettiği görüntülerde Türkiye’nin askerleriyle IŞİD üyelerinin bir nöbet kulesinin önünde sohbet ettikleri görülüyordu.

IŞİD üyelerinin Suruç sınırının sıfır noktasından Kobani’ye geçişleri İMC TV’nin canlı yayınında ekranlara yansımıştı.

Genelkurmay'ın açıklaması şöyle:

"28 ve 29 Ekim 2014 tarihli bazı gazetelerde "İşte Kanıtı: Ankara - IŞİD İlişkisi Görüntülendi" ve "Bu görüntüler Uluslararası Savaş Mahkemesine götürür" başlıkları ile haberler yayımlanmıştır.

Söz konusu haberler ile ilgili olarak yapılan incelemede; resmin çekildiği bölgenin, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı (Suruç / Şanlıurfa) Karaca Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan bir nöbet yeri olduğu, resimde görülen Kobra aracı ve askerî personelin, bu nöbet yerinde görev yapan ve devriye görevi icra eden unsurlarımız olduğu, ancak;

a. Sınır hattı olan demiryolunu geçerken hudut nöbetçilerimiz tarafından iki kişinin görüldüğü,

b. Bölgeye iki adet Devriye Timi sevk edildiği,

c. Bölgeye ulaşan Devriye Timleri tarafından mayınlı sahayı terketmeleri konusunda ikaz edildikleri ve ikaza uymamaları halinde ateş açılacağının kendilerine bildirildiği,

ç. Bunun üzerine şahısların "Hududu tel örgü olarak bildiklerini" ifade ederek Suriye topraklarına geri döndükleri tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar tamamen gerçek dışı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya matuftur."

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