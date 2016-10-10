TSK'dan Irak'taki PKK kampına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK tarafından kullanılan barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 09 Ekim 2016 tarihinde 11.42-12.02 saatleri arasında PKK'lıların barındığı Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, bölgede tespit edilen ve barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyuruldu. Açıklamada savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.