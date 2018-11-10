TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı:15 terörist etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak\'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silahlı 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK\'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak\'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)