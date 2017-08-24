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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü

24 Ağustos 2017 03:23

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatında 7 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 7 PKK mensubu etkisiz hale getirilirken keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar silah mevzisi ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

 

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