TSK'dan intihar saldırısı açıklaması



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden biri Türk üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı’ndan, NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'a tahsisli koruma timinin aracına, 26 Şubat 2015 günü Türkiye saati ile 05:45 sularında, başkent Kabil'de bomba yüklü bir araçla saldırıda bulunulmuştur."

Olayda TSK mensubu bir personelin hayatını kaybettiği bir başka personelin de yaralandığı belirtildi.

Taliban: 'Hedef yabancı işgalciler'

Saldırıyı üstlenen Taliban, medyaya gönderdiği açıklamada "hedefin yabancı işgalcilerin araç konvoyu" olduğunu duyurdu.

Alman haber ajansı dpa’ya konuyla ilgili bilgi veren bir NATO yetkilisi, Büyükelçi İsmail Aramaz’ın saldırı anında araçta olmadığını söyledi. NATO yetkilisi, aracın Aramaz’ı büyükelçilik binasından almak üzere olay yerinde bulunduğunu kaydetti. Türkiye, İran ve Almanya büyükelçilikleri ile aynı güzergâhta bulunuyor.