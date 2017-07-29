TSK'dan ihraç edilenler yeniden göreve başlayabilecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurmay subayların büyük bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrosundan ihraç edilenlere Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim alarak yeniden göreve dönebilecek. TSK'da 'FETÖ' ihraçlarının olması nedeniyle MSÜ kurmay açığının kapatılması için yeni kurmaylık sistemi belirledi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurmay kadrosunun büyük ölçüde FETÖ’cü olduğunun ortaya çıkması üzerine ihraçlar bu alanda yoğunlaştı. Kuvvetlerdeki ihtiyacın çok azına yetebilecek düzeyde kurmay subayın kalmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yeni kurmaylık sistemini belirledi.

Geçmiş yıllardaki kurmaylık sınavlarında 'FETÖ'nün mağdur ettiği personelin durumunun bir ölçüde de olsa telafi edilebilmesi hedefleniyor. Bu amaçla kıdemi 6-23 yıl olan personel sınavlara girebilecek. 'FETÖ'nün TSK içinde kurmay subaylar üzerinden örgütlenmeye çalışmasının ortaya çıkmasının ardından kuvvetlerde bu yönde yoğun ihraçlar gerçekleşti. Birliklerin kurmay ihtiyaçları sınıf subaylarıyla giderilmeye başlandı, general-amiralliğe kurmaylar arasından değil sınıf albayları arasından terfi edenler arttı. Bu yıl yapılacak Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) da benzer durumun olması bekleniyor. Ayrıca yurtdışı daimi görevlere daha önce tamamen kurmaylar atanıyordu, bu yıl tamamına yakını sınıf subaylarından gönderildi.

Yeni sistem

Ancak TSK’de oluşan kurmay açığının kapatılması amacıyla MSÜ çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda daha önceki kurmaylık eğitimi baştan sona değişti. Kurmaylık eğitimleri 2017-2018 döneminde Kara, Hava, Deniz Harp Enstitüleri’nde başlayacak. Sistemin tabana yayılacağı, kademeli ve performans odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni kurmaylık sistemi iki kademeden oluşacak. Birinci aşamada Karargâh Subaylığı Eğitimi (KARSU) taktik seviyede 4.5 ay uzaktan, 4.5 ay da yüz yüze eğitimi kapsıyor. İkinci kademede ise Komuta ve Kurmay Eğitimi yer alıyor. Bu kapsamda adaylar 1 yıl taktik-operatif seviyede yüz yüze eğitim alacak.

Harp enstitülerinde verilecek KARSU uzaktan eğitim aşaması sonrası yüz yüze eğitim aşaması için giriş sınavları 11 Ekim 2017’de gerçekleştirilecek. Başarılı olan personel 23 Ekim 2017 - 2 Mart 2018 ve 9 Mart - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında iki dönem halinde karargâh subaylığı eğitimine alınacak. Karargâh subaylığı eğitimi giriş sınavına TSK’de 6. yılını bitirmiş ve 23. hizmet yılını bitirmemiş olan subaylar başvurabilecek. Başvuru aralığının geniş tutulması kararının hedef kitleyi ve seçme şansını genişletmek, daha önce 'FETÖ'nün sınavlarda hakkını yediği personele yeni şans tanınması amacıyla alındığı öğrenildi. Başvuru için aranan hizmet yılı aralığı ilerleyen dönemde Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilebilecek. Ayrıca daha önce Komutanlık Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) eğitimini tamamlayanlar da kurmaylık için başvurabilecek.

Bir yıl kıdem verilecek

Sisteme göre karargâh subaylığı eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara bir yıl kıdem ve “Komuta ve Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı”na giriş hakkı tanınacak. Daha sonra bir yıllık Komuta ve kurmay eğitimini tamamlayan subaylara da yüksek lisans diploması ve bir yıl kıdem verilecek. Kurmay adaylarına 4.5 aylık yüz yüze operatif ve stratejik seviyede “Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi”, ardından 3 - 4.5 aylık yüz yüze “Milli Savunma ve Güvenlik Eğitimi” verilmesi planlanıyor.