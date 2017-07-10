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TSK'dan ihraç edilen generallerin fotoğrafları birliklerinden de kaldırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı

10 Temmuz 2017 16:43

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emriyle hayata geçirilen uygulamayla, subayların fotoğrafları sevk ve idare ettikleri birliklerdeki panolardan çıkartılarak yerine siyah zemin üzerine "TSK'dan ihraç edilmiştir." yazıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri,  15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen üst rütbeli subaylara yönelik yeni uygulama başlattı.

Uygulama kapsamda askeri birliklerin sevk ve idaresinde görev yapan subayların fotoğraflarının yer aldığı "komutanlar" panolarında değişikliğe gidildi.

'FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen subay ve generallerin fotoğrafları, birliklerindeki panolardan çıkarıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emriyle hayata geçirilen uygulama kapsamında fotoğrafların yerine siyah zemin üzerine "TSK'dan ihraç edilmiştir." yazısı konuldu.

Uygulama, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'i ziyareti sırasında dikkati çekti. Komutanlık'taki panoya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin fotoğrafı çıkarılarak yerine söz konusu yazının yerleştirildiği görüldü.

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