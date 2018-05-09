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TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

TSK birlikleri, ilk gözlem noktasını Ekim 2017'de kurmuştu

09 Mayıs 2018 16:05

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib ilçesine 10'uncu olan 5 numaralı gözlem noktasının kurulduğu belirtildi. Açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, İdlib'de 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapıyor. İdlib'de bulunan TSK birlikleri, geçen yıl Ekim ayında ilkini kurduğu gözlem noktasının 10'uncusunun da faaliyete geçirdiğini açıkladı. Bölgede görevini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdüren TSK, İdlib'de 10'uncu gözlem noktasının tesis edildiğini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

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