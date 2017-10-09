TSK'dan İdlib operasyonuna ilk atış Fırtına obüslerinden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak bir askeri operasyon başlatıldığını açıkladı. ÖSO'nun İdlib'e ilermesinin 2'nci gününde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki konuşlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırtına obüsleri Tahrir el-Şam'a (HTŞ) karşı ilk kez ateşlenerek bu güçlerin bölgedeki 'ön temizliği'ne destek verdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberi aynen şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Reyhanlı sınır hattındaki varlığını her gün yapılan takviyelerle güçlendirirken, İdlib operasyonuna başlayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine ilk destek atışını dün sabah yaptı. Cilvegözü ve Oğulpınar sınır karakollarında konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri 7 atışla ÖSO’ya destek verdi. Askeri kaynaklar destek atışlarının, Türkiye’ye kuş uçuşu 34 kilometre mesafede olan İdlib’in Batı kırsalında ilerleyen yaklaşık 500 kişiden oluşan ÖSO gücüne ‘ön temizlik’ amacıyla yapıldığını, gerekirse devam edeceğini söylediler.

Yetkililer, “Türk askerinin şu aşamada neden İdlib’e girmediği” sorusuna, “ÖSO, Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) bırakmak istemediği yerlere ilerliyor. ÖSO, geri çekilmesi, kendini lağvetmesi için HTŞ ile görüşmeyi de sürdürüyor. HTŞ içinde çözülme beklentisi var. Bu nedenle bölge güvenliği ve diğer tüm bu gelişmeler bekleniyor. Türk askeri emir verilir verilmez anında içeri girecek durumda hazır” yanıtını verdiler.



Askeri kaynaklar, Astana’da varılan anlaşmaya eklenen angajman kuralları uyarınca Türk askerinin, kendisine müdahale edilmesi durumunda anında misliyle karşılık verme yetkisi olduğunu da vurguladı.



İdlib kırsalının batısında 14 ayrı noktada kurulacak olan gözlem noktalarında görev alması planlanan Türk askeri, belirli aralıklarla yaklaşık 400 kilometrelik bir hatta yerleşmiş olacak. Yetkililer, Astana’da üç garantör ülkenin 500’er asker göndermesi kararı alınmasına rağmen bu sayının artabileceğini, sınır hattına sevkıyatın bu durum dikkate alınarak yapıldığını söyledi. Yine Astana’ya göre Türk askeri İdlib’e girdikten sonra ilk etapta 6 ay gözlemci kuvvet olarak görev yapacak. Gerektiğinde bu süre uzatılacak.

'Leopard' kamuflajı': İdlib harekâtı kapsamında Hatay’a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı. İdlib’de görev alacak olan Leopard tankları da sınır hattına sevk edildi. Tankların çöl rengiyle boyanarak bölgenin doğal koşullarına uygun kamuflajlarının yapıldığı görüldü.

Anında karşılık verilecek

İdlib’e konuşlanacak Türk, Rus ve İran askerleri için iki ayrı askeri koordinasyon merkezi oluşturulması bekleniyor. Bu merkezlerden birinin Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü, diğerinin de Türkiye sınır hattı içinde olabileceği ileri sürülüyor. Koordinasyon merkezlerinin bu ay sonunda Astana’da yapılacak toplantıda netleşebileceği belirtiliyor.

Suriye’deki muhalif güçlerin sivil kanatları da sürekli toplantı halinde. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, her türlü senaryoya karşı AFAD ve Kızılay yetkilileri ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, “Ancak İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulduktan sonra göç beklemiyoruz. Zaten çatışmasızlık bölgelerinin bir amacı da göçü önlemek” dedi.

Türk araçları girdi iddiası

Bu arada Reuters haber ajansı, bölgeden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Türk askeri araçlarının Atme Sınır Kapısı’ndan İdlib bölgesine giriş yaptığı ve HTŞ savaşçılarının heyete eşlik ettiğini iddia etti. Hürriyet’e bilgi veren ÖSO’ya yakın bazı kaynaklar ise farklı iddialarda bulundu. Bir kısım ÖSO kaynakları Türk askeri heyetinin HTŞ ile müzakere etmek amacıyla İdlib’e girdiğini öne sürdü. Diğer bazı ÖSD kaynakları ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üç askeri aracının keşif yapmak amacıyla İdlib’in Afrin bölgesine yakın olan Dertül İza bölgesine girdiğini iddia etti. ÖSO ile bağlantılı yine bazı Suriyeli kaynaklar da Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın insani yardım çalışmalarını yerinde görmek ve eksikleri tespit etmek için İdlib’e gitmesinin, “Türk askeri İdlib bölgesine girdi” diye yansıtıldığını savundu. Ancak iddialarla ilgili Türk askeri kaynakları ‘bilgimiz yok’ yanıtını verdi.

ABD'den destek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin İdlib hamlesi konusunda, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” açıklamasını yaptı. AA muhabirine yazılı açıklama yapan Pahon, ABD’nin Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonunun değişmediğini belirterek “Örgüt, El Kaide’nin Suriye’deki uzantısıdır” dedi.

İdlib'de pazara saldırı

TÜRKİYE’nin ÖSO ile birlikte operasyon başlattığı İdlib’de Suriye ve Rus uçaklarının hava saldırıları sürerken, Suriye uçakları dün bir pazarı vurdu. Maret Numan ilçesindeki hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 sivil öldü, 15 sivil de yaralandı.