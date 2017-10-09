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TSK'dan 'İdlib' açıklaması: Keşif faaliyetlerine 8 Ekim'den itibaren başlandı (2)

SİVİL ARAÇLARDAN OLUŞAN KONVOY, İDLİB'E BÖYLE GİTTİ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib'de keşif faaliyetlerine başlandığının açıklamasının ardından bölgede dün gündüz saatlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

09 Ekim 2017 17:04

SİVİL ARAÇLARDAN OLUŞAN KONVOY, İDLİB\'E BÖYLE GİTTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib\'de keşif faaliyetlerine başlandığının açıklamasının ardından bölgede dün gündüz saatlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan konvoy görüntülerinin, keşif faaliyetlerine katılan Türk askerlerinin görüntüsü olduğu belirtildi.
YOL GÜVENLİĞİNİ ÖSO SAĞLADI
Sivil araçlardan oluşan konvoyun, Suriye sınıra örülen duvarların olduğu bölgeden hareket ederek, İdlib bölgesine ulaştığı öğrenildi. Görüntülerde konvoy, İdlib bölgesine giderken, yol kenarındaki Özgür Suriye Ordusu\'na (ÖSO) bağlı birliklerin güvenliği sağladığı görüldü. Sivil konvoyun önünde bulunan başka bir aracın üzerindeki ÖSO bayrağı dikkat çekti.
Öte yandan sivil araçlardan oluşan ve sınırı geçerek, İdlib bölgesine giden konvoyda, bölgedeki keşif faaliyetlerine katılan Türk unsurlarının olduğu belirtildi.

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