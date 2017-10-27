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TSK'dan İdlib açıklaması: 2 numaralı gözlem noktası kuruldu

13 Ekim'de bir numaralı gözlem noktası oluşturulmuştu

27 Ekim 2017 12:25

TSK'dan İdlib'de devam eden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasının tesis edildiği aktarıldı.

Astana Süreci kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, TSK unsurlarının tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığı, 13 Ekim tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis ettiği aktarıldı.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı. 

 

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