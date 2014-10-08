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TSK’dan 'Genelkurmay santralinde böcek' iddialarına açıklama

TSK, ‘iddiaların askeri savcılık tarafından soruşturulduğunu ve gerekli idari tedbirlerin alındığını’ belirtti

08 Ekim 2014 14:17

TSK’dan Genelkurmay santralinde ‘böcek’ olarak tabir edilen dinleme cihazı bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Gerekli idari tedbirler alınmıştır. Komutanlık talimatıyla askeri savcılık tarafından açılan soruşturma devam etmektedir” denildi. 

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: 

1. 06 Ekim 2014 tarihli bazı basın yayın organlarında "Karargâhta Paralel Santral" ve "Genelkurmay'ın Santraline Böcek" başlıklı haberler yer almıştır. 

2. Konuya ilişkin olarak, 28 Mayıs 2014 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına yapılan bir ihbar üzerine işleme başlanmış ve gerekli idari tedbirler alınmıştır. Ayrıca Komutanlık talimatı ile Askerî Savcılık tarafından açılan soruşturma devam etmektedir.

 

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