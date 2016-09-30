TSK'dan Fırat Kalkanı'nda operasyonuna ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu hakkında yapılan açıklamada yapılan açıklamada "99 DAEŞ hedefine 291 Fırtına, 23 ÇNRA mermisiyle atış yapıldı" denildi

TSK'dan tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Açıklamada, 30 Eylül 2016 günü saat 18.00'e kadar meydana gelen gelişmeler şu şekilde aktarıldı:

”Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu ile DEAŞ TÖ arasında Uvayşiyah, Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşah meskûn mahallerinde yoğun çatışmalar gerçekleşmiştir. Adı geçen meskûn mahallerde büyük ölçüde hâkimiyet sağlayan Muhalif unsurların tam kontrol sağlama yönündeki gayretleri saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.

“Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 291 adet FIRTINA ve 23 ÇNRA atışı yapılmıştır. Yapılan atışlar sonucunda DEAŞ'ın çok sayıda silah mevzii ve barınak olarak kullandıkları yapılar imha edilmiştir. Toplamda 1568 hedefe, 5989 atım yapılmıştır.

“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Tall Atiyah, Uvayşiyah ve Cubban'da bulunan 6 hedefe 6 bomba atılmış, DEAŞ TÖ tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 6 bina ve hemen yanlarındaki silah mevzileri imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından, Rail (3), Türkmen Barı (2), Şuvayrin ve Ghüz bölgesinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen yedi hava harekâtı sonucunda ilk tespitlere göre üç DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanılan üç bina (biri komuta kontrol binası), iki savunma mevzii, bir depo, iki el yapımı patlayıcı, bir silah monteli araç ve bir ağır silah imha edilmiştir.”