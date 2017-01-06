TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 1536 IŞİD'li öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri 4,5 aydır devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 1536 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın yaptığı bilgilendirmede, aynı harekâtta, "PKK/PYD mensubu toplam 306 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi de yer aldı.

24 Ağustos'ta başlayan ve 135 gündür devam Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin TSK'nın yaptığı son açıklama şöyle:

"24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 870 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında ise batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 362'si ölü, 168'i yaralı ve 6'sı sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 536 terörist, 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere PKK/PYD mensubu toplam 306 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından 969 hedefe bin 58 bomba aldı, tespit edilen 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın ise kontrollü imha olarak edildi."

Habertürk televizyonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise El Bab'da süren operasyonun bir şehir savaşına dönüşmeye başladığını söyledi.

Fikri Işık, "El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları.."

Fırat Kalkanı operasyonunda bugüne dek toplam 41 asker hayatını kaybetti.