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TSK'dan El Bab açıklaması

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO IŞİD'in elindeki El Bab sınırında bulunuyor

23 Aralık 2016 11:37

TSK, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada "El Bab'da 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. 143 DEAŞ hedefi vuruldu, 37 bina imha edildi" dendi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'FIRAT Kalkanı Harekâtının' Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü" vurgulandı.

Açıklamada "23 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler ile ilgili yapılan bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği" kaydedildi.

1 drone ele geçirildi

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; iki DEAŞ terör örgütünün ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi. Açıklamada, "PYD/PKK'ya ait olduğu tespit edilen 1 Drone ele geçirildiği" de ifade edildi.

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 143 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı" bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, "Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateş altına alınarak 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ TÖ unsurlarınca barınma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlı kullanılan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezinin imha edildiği" ifade edildi.

"Koalisyon Güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediğine" dikkat çekildi.

Açıklamada "DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 208 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.

 

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