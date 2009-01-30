TSK'dan Davos açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda, "Türkiye'nin tüm ülkelerle yürüttüğü ikili askeri ilişkilerde milli menfaatler doğrultusunda hareket etmek esastır" dedi.



Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, NATO'nun yapısı ve tarihçesi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Tuğgeneral Gürak, zaman zaman bazı basın yayın organlarında şehit ve gazilerle ilgili haberlere yer verildiğini de belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanı için hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anarken, bize emanet ettiği değerli ailelerine de her zaman imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlamaktadır" dedi.



Şehadet olayının ardından, aynı gün aileye ilgili Kuvvet Komutanlığınca ilk destek yardımı yapıldığını ve yapılacak işlemlere yönelik broşür gönderildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, bu işlemlerin ilgili Garnizon Komutanlıklarınca da takip edildiğini söyledi.



Terör örgütüyle mücadele



Tuğgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölücü terör örgütüne yönelik faaliyetler kapsamında, 23 Ocak 2009 tarihinden bugüne kadar meydana gelen olay sayısı ve ele geçirilen teröristlerle ilgili bilgi verdi.



Dönem içerisinde toplam 16 iç güvenlik olayı meydana geldiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, bölücü terör örgütünden kaçan 5 teröristin dönem içerisinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu bildirdi. Tuğgeneral Gürak, "Bu teröristlerden 3'nün bölücü terör örgütüne katıldıktan 3 ay sonra kaçmaları dikkat çekicidir" dedi.



Dün başlayan ve iç güvenlik harekat bölgesinde önceden görev yapmış ve halen görev yapan birlik komutanlarının da katıldığı İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın, bugün öğleye kadar devam edeceğini anlatan Tuğgeneral Gürak, toplantıda, 2008 yılı iç güvenlik olaylarının değerlendirildiğini ve 2009 yılı için alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü kaydetti.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, 23 Ocak-30 Ocak 2009 tarihleri arasında yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hakkında da bilgi veren Tuğgeneral Gürak, dönem içerisinde toplam 2 adet arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ölü olarak bulunduğunu bildirdi.



Ergenekon soruşturması sürüyor



Tuğgeneral Gürak, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Ergenekon" soruşturması kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili TSK bünyesinde yürütülen soruşturma ve silah sayımına ilişkin bir soru üzerine Tuğgeneral Gürak, "Bizim bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor" yanıtını verdi.



Tuğgeneral Gürak, "Heron" insansız hava araçlarının Türkiye'ye teslimine ilişkin bir soruyu cevaplarken, "Heron'larla ilgili olarak Sayın Milli Savunma Bakanımızca bir açıklama yapıldı. Gerekli açıklama yapılmıştır. Projede herhangi bir sorun yok" dedi.



İsrail ile ilişkilere ilişkin sorular üzerine de Tuğgeneral Gürak, "Türkiye'nin tüm ülkelerle yürüttüğü ikili askeri ilişkilerde milli menfaatler doğrultusunda hareket etmek esastır" diye konuştu.



Bir internet sitesinde eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili bir soru üzerine Tuğgeneral Gürak, "Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı konuyla ilişkili görüşlerini bir gazetede açıkladı. Buna bakmanızı tavsiye ederiz" dedi.



Tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç'ın açıklamaları ile ilgili soru üzerine Tuğgeneral Gürak, Bakırköy'de Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yapıldığını anımsatarak, kendilerinin de konuyu detaylı olarak incelediklerini söyledi.



Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes sonrasında bölgeye barış gücü göndermesi ihtimali ile ilgili olarak Tuğgeneral Gürak, "Şu anda konuyla ilgili bir somut gelişme yok. İleride ilgili tarafların mutabakat sağlaması durumunda, uluslararası gözlemci grubu içinde Türk askerinin bulunması konusu değerlendirilebilir" diye konuştu.



Anayasa Mahkemesinin dinlemelerle ilgili verdiği karara ilişkin soruya Tuğgeneral Gürak, "Yargı kararı, ona bir şey söylememiz mümkün değil" yanıtını verdi.



Toplantı sonrasında, Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesince basın mensuplarına şehit ve gazilere sağlanan haklarla ilgili bir bilgi notu dağıtıldı.

