TSK'dan 'bedelliye' izin çıkmadı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bedelli askerliği görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sonrası Başbakanlık'tan "bedelli askerlik için uygun şartlar oluşmadı" açıklaması geldi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile haftalık olağan görüşmesi başladı.



Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşme saat 17.30'da başladı ve 2 saat 15 dakika sürdü.



Orgeneral Başbuğ'u, Başbakanlık Merkez Bina'ya gelişinde, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala merdivenlerde karşıladı.



Erdoğan ile Başbuğ görüşmesi sonrasında Başbakanlık'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Bedelli askerlik için uygun şartlar oluşmadı, askerlik sisteminde orta vadede yapısal düzenlemeler getirilmeli" denildi.



Açıklamada şöyle denildi: "Sayın Başbakanımızın Sayın Genelkurmay Başkanı ile yaptıkları haftalık olağan görüşmede, başta terörle mücadele olmak üzere, çeşitli güvenlik sorunları ve son günlerde kamuoyunda tartışılan bedelli askerlik konusu ele alınmıştır.



Sayın Genelkurmay Başkanı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda, yıl içinde askere gelen yükümlü sayısının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamaması ve terörle mücadele üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı gerekçesiyle, bedelli askerlik sistemi için uygun şartların oluşmadığı değerlendirilmiştir.



Ancak, bu konuda oluşan toplumsal beklentileri karşılamak üzere, orta vadede, mevcut askerlik sistemindeki farklı uygulamaları ortadan kaldıracak, askerlik sistemine ilişkin yeni yapısal düzenlemeler yapılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur."





Erdoğan'dan açıklama



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ''Bedelli askerlik tamamen gündemden kalktı diyebilir miyiz?'' sorusuna, ''Yoo, şu anda terörle bağlantılı biraz da...'' yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüşmesinden sonra Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada belirtilen ''Askerlik sistemine ilişkin yeni yapısal düzenlemelerin'' neler olduğunun sorulması üzerine, ''Şu anda çalışma yapılacak, çok çeşitlilik var. Bunların üzerinde duracaklar ve bunları daha sade bir hale getirmek için çalışma yapılacak. O çalışma neticelendikten sonra açıklama yapılır. Şimdi bu tür açıklamalar tabii bir neticeye kavuşmadan yapılırsa doğru olmaz'' cevabını verdi.



Başbakan Erdoğan, ''Bedelli askerlik tamamen gündemden kalktı diyebilir miyiz?'' sorusu üzerine, ''Yoo, şu anda terörle bağlantılı biraz da...'' dedi.



Başbakan Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili, ''Konuşuruz kendileriyle, (Genelkurmay Başkanı) tabii onlarla değerlendirmelerimizi yapacağız, şartları uygunsa, müsaitse...'' demişti.







