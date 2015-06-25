TSK'dan Balyoz açıklaması: Terfiler devam edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, yeniden yargılama kararı verilen Balyoz davasının sanıkları arasında yer alan subayların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Yüksek Askerî Şûra’da (YAŞ) değerlendirmeye tabi tutulacak albay rütbesindeki personel hariç olmak üzere, rütbe ve kademe ilerlemesi hakkını elde eden personelin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir” denildi.

TSK açıklamasında “Personelin tutukluluk sebebiyle eksik olan tahakkuk ettirilen özlük hakları da mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı görevleri de dikkate alınarak ödenmeye devam edilmektedir” bilgisi de yer aldı. TSK’dan yapılan bilgilendirme şöyle:

“Balyoz” olarak isimlendirilen dava kapsamında, Haziran 2015 ayında haklarında verilen “Beraat kararı kesinleşen 73’ü muvazzaf 220’si emekli olmak üzere 293 personel bulmaktadır. Bu durumda olan personele yapılacak işlemler, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu personelden,

- Yüksek Askerî Şûra’da (YAŞ) değerlendirmeye tabi tutulacak albay rütbesindeki personel hariç olmak üzere, rütbe ve kademe ilerlemesi hakkını elde eden personelin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir.

- YAŞ’ta değerlendirmeye tabi tutulacak albay rütbesindeki personelin değerlendirme işlemleri ise YAŞ’ın Ağustos ayındaki olağan toplantısında yapılacaktır. Hâlihazırda albay rütbesinde olan personel hakkında YAŞ kararı olmadan terfi kararı verilmesi mümkün değildir.

- Personelin tutukluluk sebebiyle eksik olan tahakkuk ettirilen özlük hakları da mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı görevleri de dikkate alınarak ödenmeye devam edilmektedir.

- Ayrıca daha önce Yurt Dışı Sürekli Göreve seçilen ve tutukluluk nedeniyle görevi iptal edilen personelin, kazanılmış hakları çerçevesinde 2015 yılından itibaren rütbe ve statüsüne uygun kadrolara ataması yapılmaktadır.