TSK'dan Avaşin-Basyan ve Gara bölgesine hava harekâtı

Hakkari Çukurca ile Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 hedef imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 23 Kasım 2016 tarihinde 19.46 ile 20.00 saatleri arasında Hakkari Çukurca ile Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 5 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.