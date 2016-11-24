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TSK'dan Avaşin-Basyan ve Gara bölgesine hava harekâtı

Askeri kaynaklar, 5 hedefin vurulduğunu bildirdi

24 Kasım 2016 01:56

Hakkari Çukurca ile Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 hedef imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 23 Kasım 2016 tarihinde 19.46 ile 20.00 saatleri arasında Hakkari Çukurca ile Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 5 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

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