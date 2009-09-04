TSK'dan atılanlar afla Boğaziçi'nde

TSK ve Polis Akademisi'nde okurken atılan 20 öğrencinin YÖK tarafından öğrenci affıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilmesi eleştirildi.



YÖK’ten alınan bilgiye göre, TSK ve Polis Akademileri’nde okurken ilişiği kesilen öğrencilerden 672’si son çıkan aftan yararlanmak istedi. 627’inin başvurusu kabul edildi. Bu öğrencilerden 20’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 45’i İTÜ’ye, 18’i ise ODTÜ’ye yerleştirildi. Başvuran öğrencilerin büyük bölümünün, daha önce Kara Harp Okulları’nda ‘Sistem Mühendisliği’ okuduğu ve ona denk gelen ‘Endüstri Mühendisliği’ne yerleştirildiği öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri “Bize danışılmadan bu öğrenciler nasıl üniversitemize yerleştirilir” diye tepki gösterince tartışma başladı. YÖK Başkanı Özcan ise eleştirilere “İtirazları olamaz çünkü kanun öyle gerektiriyor. ‘Bunları not sıralamasına göre dizin, bölümü olan yerlere yerleştirin’ diyor. Kanun ne diyorsa onu yaptık. Üniversitelere danışmamız gerekmiyor, kanun öyle bir şeyi gerektirmiyor”diye yanıt verdi.

28 Ekim 2008 tarihli 5806 sayılı kanunla ‘Yükseköğretim Kanunu’na’ ‘Geçici Madde’ eklenmişti. Geçici Madde’nin 15’inci fıkrasında, TSK’ya bağlı yüksek öğrenim kurumları ile Polis Akademisi’nde öğrenci olup ilişiği kesilenlerin YÖK’ün belirlediğibölümlere yerleştirileceği belirtiliyor.



Bu öğrenciler için YÖK Yürütme Kurulu’nca üniversite öğretim üyelerinden dört ayrı komisyon kuruldu. Aftan yararlanmak isteyenlerin okuldaki ders başarıları esas alındı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın ÖSS’de de çok yüksek bir puan diliminde olması da değerlendirmede dikkate alındı. Not cetvelleri üzerinden yapılan denklik işlemlerinde üniversiteler 2008 taban puanlarına göre sıralandı. Not cetvelinde puanları en yüksek olan öğrenciler, 2008 taban puanına göre puanı en yüksek bölüme yerleştirildi. Böylece Kara Harp Okulu’nun Sistem Mühendisliği Programı’ndan ilişiği kesilenler ‘Endüstri Mühendisliği’ne, Deniz Harp Okulu’ndan ayrılan öğrencilerse ‘Gemi Makine Mühendisliği’ne yerleştirildi.



Özcan, uylgulamanın kanunun emri olduğunu söylüyor. MHP Milletvekili Beytullah Asil de “Bütün partilerin olumlu görüşüyle bu madde çıkarıldı. Bütün öğrencileri af kapsamına alıp, askeri okullarda okuyanlarla polis akademisinde okuyan öğrencileri dışarıda tutmak imkânsızdı” derken CHP’li Nur Serter ise “Af yasasına destek verdik ama o yasada böyle bir düzenleme yoktu” diye itiraz etti.