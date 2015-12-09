TSK'dan atılan emekli binbaşı: 'TSK imamlığı' ilk bana teklif edildi

28 Şubat sürecinde TSK’dan atılan Emekli Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, hakkında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması yürütülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in, TSK içindeki yapılanma için ilk olarak 1979 yılında kendisine “TSK imamlığı” teklif ettiğini iddia etti. Millet gazetesinde yer alan habere göre; kendisi bu teklifi kabul etmeyince “başka Mustafalar bulup onlarla çalıştılar” diyen Hacımustafaoğulları, “Zamanla dışarıdan onların TSK içinde büyümelerine şahit olduk” şeklinde konuştu.

Millet gazetesinden Fahrettin Dede’nin haberi şöyle:

FETÖ lideri Gülen’in TSK içindeki yapılanma için ilk olarak 1979 yılında kendisini kullanmak istediğini ve ‘TSK imamlığı’ teklifi aldığını belirten Emekli Binbaşı Mustafa Hacımustaoğulları, sömestr tatilini birlikte geçirmek üzere gittikleri İzmir’de gece-gündüz Gülen’in kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Hacımustafaoğulları, arkadaşlarıyla birlikte ‘sızma’ teklifini geri çevirince ‘başka Mustafalar’ bulunduğunu kaydetti.

İlk 'sızma' teklifini bana yaptılar

“Ben 1979 yılında Harbiye’de öğrenciyken Fetullah Gülen ilk teklifi bana yaptı. İzmir’de Gaziemir Hava Eğitim Komutanlığı’ndan sızmaya başlamışlar. Ama bu küçük çaplıdır. Kara Harp Okulu için de ilk ‘sızma’ teklifini bana yaptılar” diyen Hacımustafaoğulları, o dönemde TSK içinde dinî duyarlılığı olan personel sayısının azlığına vurgu yaparak “Zaten toplasan o dönem Kara Harp Okulu öğrencileri arasında namaz kılan 5 kişiydik. O dönem Fetullah Gülen, İstanbul’da, Üsküdar Kısıklı’ya sohbetlere gelirdi. Biz de onu dinlemeye giderdik. Dikkatini çekmişiz. 1979 yılının sömestr tatilinde İzmir’e çağırdılar. “Hocaefendi, sizi davet ediyor, görüşmek isterler” dediler. O tatilin birkaç gününü İzmir Yamanlar Koleji’nde geçirdik. Ama Gülen’in işi gücü biz olduk. Namazları beraber kıldık, kahvaltıda beraberiz, gece gündüz bizimle ilgilendi. Türkiye’nin böyle sevdiği bir hocanın bizimle ilgilenmesi de bizim hoşumuza gitmişti” diye konuştu.

“Hocaefendi sizinle çalışmak ister”

O süreçte gelişmeleri “Sonra 1978 mezunu bir Teğmen vardı İzmir’de… O geldi, ‘Mustafa, Hocaefendinin selamı var; kabul ederseniz sizinle çalışmak ister’ dedi. Askerî okullara adam kazandırmayı amaçlayacağımızı söyledi” sözleriyle anlatan Emekli Albay Hacımustafaoğulları, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben şaşırdım; o hoca, biz asker… Yine de arkadaşlarımla oturduk, konuştuk; onların da aklına yatmadı. Karar alıp ‘Bütün hocaları seviyoruz ama biz askeriz, onlar hoca olarak bize dini öğretsinler, fakat bizim askeriye içindeki davranışımıza karışmasınlar’ dedik. Bunun hem bize, hem onlara, hem de memlekete zarar vereceğini düşündük. Bizi mazur görmelerini istedik. Teklifi geri çevirdik.”

“Allah rızası için içki içerim”

Hacımustafaoğulları, “Ben kabul etmeyince başka Mustafalar bulup onlarla çalıştılar. Zamanla dışarıdan onların TSK içinde büyümelerine şahit olduk. Ama süreç içinde yapının değiştiğini gördük; talimat gitti, eşlerinin başını açtılar. Önce münferit zannettik, sonra genel olduğunu anladık. İçki içtiler, tedbir, imanları oldu. Bir yüzbaşı arkadaşım ‘Allah rızası için içki içerim’ demişti epey şaşkınlık yaşamıştım. Fetullah Gülen’in ‘Zina yapın, ama zevk almayın’ demesi, böyle demiş midir? Artık gerçekten tanıdığımız bu cemaatin lideri bu lafı söylemiştir” şeklinde konuştu.

“General damadı olun”

“Arkadaşlarımıza giden talimat, ‘General kızları ile evlenin, general damadı olun’ idi! Bu şekilde terfi alacaklarını düşünmüş olmalılar ki bu talimatları uyguladılar” diyen Emekli Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, sözlerini şöyle bitirdi: “Türk tarihinde görülmemiş bir şebeke ile karşı kaşıyayız. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde üst düzey adamları var.”