TSK'dan 'Arınç'a suikast iddiası' açıklaması

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Bakanı Bülent Arınç'a suikast girişimi iddiasıyla nedeniyle gözaltına alınan askeri personel ve olayla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Gözaltına alınan personelin, bilgi sızdıran başka bir askeri izleme amaçlı olarak bölge bulunduklarını belirtti.



Açıklamada gözaltına alınan ve daha sonras serbest bırakılan askeri personelin Devlet Bakanı Bülent Arınç'ı izleme amaçlı olarak bölge bulunmadığını, bilg sızdıran bir asker personeli izleme amaçlı olarak bölge bulunduğunu vurguladı.



Olayın hukuki sürecinin devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada soruşturmanın gizliliğinin bir hukuk kuralı olduğu ancak bu süreçte bu duruma uyulmadığı ima edildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:



"Bilgi Notu



1. 19 Aralık Cumartesi günü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, kamuoyuna yansıyan bir olaya el koymuş olup, olay halen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma safhasındadır.



2. Soruşturmaların gizliliği bir hukuk kuralıdır. Ancak, maalesef son zamanlarda yaşanan bazı olaylar, bu hukuk ilkesinin ülkemizde geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiğini göstermektedir.



Bu olayda da, olaya ilişkin detaylar büyük ölçüde 21 Aralık 2009 tarihinden itibaren medyada yer almaya başlamıştır.



Olayın genel hatlarıyla medyada yer almasıyla, olayın sadece bazı makamlarda bulunan detaylarıyla, yorum ve değerlendirmelerle medyada yer alması farklı bir husustur.



3. Türk Silahlı Kuvvetleri, her şeye rağmen hukuk kuralları çerçevesinde sorumlu ve soğukkanlı hareket etmeye özen göstermektedir.



Ancak gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri, yürütülen soruşturmanın sağlıkla yürütülmesine zarar vermeden, aşağıdaki bilgileri de kamuoyu ile paylaşmaya mecbur edilmiştir.



a. 19 Aralık 2009 günü saat 17:10 civarında iki askeri personel, şüphe üzerine yakalanmışlardır. Kaba üst aramaları yapılan personelin, kendilerinin askeri personel olduklarını beyan etmeleri üzerine; Merkez Komutanlığı görevlileri de olay yerine çağrılmıştır.



b. İki personelin üst araması ve iki aracın aranması 23:30’a kadar sürmüş ve aramaların bitiminde, olay yerinde tutanak tutulmuştur.



Tutanağa göre; gerek personel gerekse de araçlarda herhangi bir silaha, mühimmata, ses kayıt cihazına, teknik takip teçhizatına ve diğer herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.



Yine bu tutanakta, adres yazılı bir notun askeri personelin birisinin elinden alındığı ibaresi yer almaktadır.



c. Yakalanan personelin konutlarında, Cumhuriyet Savcısı'nın da katılımıyla, aynı günün gecesi 00:30 – 04:30 saatleri arasında aramalar gerçekleştirilmiştir.



Konutlarda yapılan aramaların sonucunda tanzim edilen tutanaklardan; bu aramalarda da gözle tespit edilen herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı anlaşılmaktadır.



Personele ait bilgisayarlarla, çeşitli sayıda elektronik veri depolama araçlarına ise el konulmuştur.



ç. Konut arama işlemi tamamlandıktan sonra personel, Cumhuriyet Savcısı tarafından, başkaca bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılmıştır.



4. Söz konusu askeri personel, uzun süredir devam eden, kastedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi sızdırdığı iddia edilen bir askeri personel hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirilmişlerdir.



5. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kimse, birçok kimsenin yaptığı gibi, yürütülmekte olan bir soruşturma hakkında değerlendirme yapmasını ve kendini yargı yerine koyarak hüküm vermesini beklememelidir.



6. Netice olarak; adres yazılı notun askeri personelin üzerinde bulunmasına ilişkin farklı iddialar olup bu iddiaların hangisinin doğru olduğu, personele ait el konulan bilgisayarlarla, çeşitli sayıda elektronik veri depolama araçlarında suç unsuru oluşturabilecek bir hususun olup olmadığı ve ileri sürülen diğer iddiaların doğru olup olmadığı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

