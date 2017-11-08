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TSK'dan 'Anıtkabir'de yayın yasağı' açıklaması

"Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir"

08 Kasım 2017 13:02

Genelkurmay İletişim Başkanlığı'nın bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği ileri sürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıldönümü olan her 10 Kasım'da bazı televizyon kanalları, ana haberleri Anıtkabir'den sunuyordu. Canlı yayında vatandaşlarla röportajlara da yer veriliyordu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Genelkurmay İletişim Başkanlığı, bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Habere gör yayın izni için başvuran ancak olumsuz cevap alan bir televizyonun yetkilisi şunları söyledi:

"En az 10 yıldır, haberleri Anıtkabir'den sunuyorduk. Yayın sırasında vatandaşlarımızla röportaj yapıyor, bunu da canlı olarak yayınlıyorduk. Ancak bu yıl haberlerin Anıtkabir'den sunulmasına, röportajlar yapılmasına izin verilmedi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Komutanlarımız böyle uygun buldu' demekle yetinildi. Açıkcası şahsım ve kanalımız adına böyle bir yasaktan dolayı büyük üzüntü duydum."

TSK: Resmi tören sonrası talep edilen çekimler değerlendirme aşamasında

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği' şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk’ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."

 

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