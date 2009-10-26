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TSK'dan alternatif 29 Ekim resepsiyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilkini geçtiğimiz yıl verdiği alternatif 29 Ekim resepsiyonu uygulamasına bu yıl da devam ediyor.

26 Ekim 2009 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilkini geçtiğimiz yıl verdiği alternatif 29 Ekim resepsiyonu uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Asker, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devlet erkanının katıldığı resepsiyon için eşsiz davetiye göndermesinin ardından, Merkez Orduevi'nde resepsiyon düzenlemişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Merkez Orduevi'nde vereceği 29 Ekim resepsiyonuna kuvvet komutanları ile Ankara Garnizonu'na bağlı subay ve astsubaylar davet ediliyor.

Geçtiğimiz yıl askerlerin eşleriyle katıldığı resepsiyon için Orgeneral İlker Başbuğ yine eşli davetiye gönderdi.

Merkez Orduevi'ndeki alternatif resepsiyon, Çankaya Köşkü'nde çifte resepsiyon uygulamasının başlamasının ardından verilmişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resepsiyonlardaki türban krizine çözüm bulmak için bu uygulamayı başlatmıştı.

Öğle saatlerinde verilen ilk resepsiyona devlet erkanı eşsiz davet edildi.

Akşam verilen ikinci resepsiyona ise sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar, sporcular, işadamları ve gazeteciler eşli davet edildi.

Köşk'te akşam verilen ikinci resepsiyona geçen yıl 18 türbanlı katılmıştı.

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