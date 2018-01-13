TSK'dan Afrin'deki YPG mevzilerine top atışı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Sınır Karakolu mevkiinden Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) unsurlarınca Afrin'de YPG/PYD mevzilerine yönelik aralıklarla 10 top atışı yapıldı.

Öğle saatlerinde yapılan atışların, YPG'nin kontrolündeki Afrin'den Türkiye'ye yönelik taciz ateşlerine karşılık olarak yapıldığı belirtildi.

Top atışları Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Elazığ'da yaptığı konuşmada "Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" diyerek Afrin'e operasyon sinyali vermişti.

PYD’nin, ABD’nin desteğiyle ordu kurmaya hazırlandığı iddia edilmişti. ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından 400 PYD'linin eğitildiği iddia edilmişti.

Ancak TSK'nın Afrin'e yönelik bu atışlarının, harekatın başladığı anlamına gelmediği, mütekabiliyet esasına göre daha önce de yapılan atışlar olduğu belirtiliyor.