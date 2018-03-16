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TSK'dan Afrin'deki sivillere havadan bildiri: TRT Radyosu'nu dinleyin

"Teröristlere dur demenin zamanı geldi"

16 Mart 2018 14:53

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki sivillere havadan Arapça ve Kürtçe bir bildiri attı. Bildiride "Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaktır" denilirken TRT Radyosu'nun da dinlenmesi tavsiyesi yer aldı.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'deki sivillere havadan attığı bildiride şu ifadeler yer alıyor.

"Değerli Afrinli kardeşlerimiz,

PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize, maddi ve manevi zarar veriyor,

Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler,

Teröristlere dur demenin zamanı geldi,

Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir.

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