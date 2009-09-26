TSK'dan Aden'de operasyon

TSK, Aden Körfezi'nde başarılı bir operasyona imza attı. İki geminin kaçırılması önlendi, 7 korsan etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada operasyon hakkında bilgi verildi.

Deniz haydutlarının Panama bandıralı iki gemiye roketatar ve makinalı tüfeklerle saldırdığı açıklandı.

Bunun üzerine Aden Körfezi'nde görev yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Gediz Fırkateyni'nin de katıldığı bir operasyon yapıldı.

Açıklamada, "helikopter harekatı ve SAT komandoları tarafından engellenerek gemi kaçırma olayı önlenmiştir" denildi.

Operasyonun ardından botta yapılan aramada, korsanlık faaliyetlerinin koordinasyonu için kullanılan teçhizat ve malzeme de ele geçirildi.

