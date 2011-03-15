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TSK'DAN "ŞEHİT GAZİ BİLGİ HATTI" ANKARA (A.A)

15 Mart 2011 23:17

-TSK'DAN "ŞEHİT GAZİ BİLGİ HATTI" ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri, şehit ve gazilerle ilgili her türlü bilginin öğrenebileceği ücretsiz telefon çağrı servisi kurdu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, vatandaşların bilgi alabilecekleri "Şehit Gazi Bilgi Hattı"nın telefonu "0800 314 11 11" olarak belirlendi.  Vatandaşlar, şehit ve gazi işlemleri ile ilgili öğrenmek istedikleri her şey için bu hattı Türkiye'nin her yerinden ücretsiz arayabilecek.  Genelkurmay Başkanlığı yeni telefon hattının tanıtımı için bir de afiş hazırlattı.

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