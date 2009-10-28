TSK'dan 29 Ekim bildirisi

Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un 29 Ekim mesajı TSK'nın internet sitesinde yayınlandı. Mesajda: "Ulusal birliğe kastedenlerin karşısındayız" denildi.





İşte mesajda yazılanlar:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları,

Varolduğu günden beri bağımsızlığına kasteden düşmanları karşısında tek yürek ve tek bilek olmuş yüce ulusumuzun Ebedi Başkomutanımız Atatürk önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizin bugün 86’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

Atatürk, halk egemenliğine dayalı bir devlet şekli olan Cumhuriyetin, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olduğuna inanmıştır. Bu inançla kurduğu Cumhuriyet, laik, demokratik, sosyal devlet ve hukuk devleti temelleri üzerinde bugünlere ulaşmıştır. Ulusu oluşturan tüm unsurları son derece çağdaş ve ileri bir çizgide birleştiren Atatürk, ulusal amaçların gerçekleştirilmesi yolunda gayretlerin en uyumlu ve en verimli şekilde bütünleştirilmesini sağlamıştır.

Ulusumuzun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasında itici güç olmasının yanında Cumhuriyet, ulus-devlet, üniter-devlet ve laik-devlet nitelikleriyle ulusal birlik içinde huzurun ve mutluluğun da güvencesidir. Bu nedenle, cumhuriyetin anlamını kavrayanlar onu yaşatmak için çalışmayı, en kutsal görev sayarlar.

Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olan Cumhuriyet, vatandaşlık esasına dayalı Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışıyla ulus-devlet yapısını sonsuza dek yaşatırken üniter-devlet yapısıyla da Türk milletinin ve yurdunun bölünmez bütünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

Değerlerini tarihten, gücünü milletinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Edirne’den Hakkari’ye kadar vatanın her köşesinden gelen vatan evlatlarının oluşturduğu güçlü bir kadroya sahiptir. Ulusumuzun tüm katmanlarının aynı ortamda buluştuğu ve ortak değerleri paylaştığı yer olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletinin özüdür.

Ordu-millet özelliğiyle Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gelişen harp silah ve araçlarıyla donanmış nitelikli personeli Atatürkçü Düşünce Sistemi ışığında çalışmalarına devam etmektedir.

Bağrından çıktığı yüce ulusunun güveninden aldığı destekle yükselen Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihten gelen sorumluluğu ve “Güçlü ordu, Güçlü Türkiye” bilinciyle sergilediği sağduyulu duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal birliğine kast eden tüm çabalar karşısında, daima çelikten bir duvar gibi yükselecektir.

Büyük zorluk ve fedakârlıklara katlanarak kurulan Cumhuriyeti bizlere emanet eden Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün, şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyeti ve onun kazanımlarını koruma uğrunda büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülen mücadeleler esnasında şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetin erdemine ve temel değerlerine yürekten bağlı olan ve Atatürkçü Düşünce Sistemi çerçevesinde hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarının ve onların kıymetli ailelerinin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarım."