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TSK'dan 233 asker daha ihraç edildi

İhraç edilen askerlerin 158'si subay

12 Ekim 2016 14:33

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fikri Işık'ın imzasıyla, 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 158'i subay, 67'si astsubay, 8'i uzman erbaş olmak üzere 233 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilişiği kesildi. Böylece ihraç edilen asker sayısı 4 bine yükseldi.

TSK'yla ilişiği kesilen personelin 201'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından olduğu belirtildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, 7 askeri hakim albaya ilişkin ihraç kararıyla TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 3 bin 939 oldu.

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