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TSK'dan ‘12 pilota sorgu’ iddiasına yalanlama

Genelkurmay kaynakları, görev emrinin TSK'dan geldiğine dikkat çekerek, bu nedenle de iddiaların kesinlikle doğru olmayacağını bildirdi

16 Mart 2013 14:27

Genelkurmay, Kuzey Irak’taki hava operasyonuna katılan 12 pilotun sorgulandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
 
Bir gazetede ''Irak ve Suriye sınırında görev yapan 12 pilotun sorgulandığı'' yönündeki iddialara Genelkurmay Başkanlığı’ndan yanıt geldi.

İddianın gerçek dışı olduğunu bildiren Genelkurmay Başkanlığı, bu yönde yapılan haberlerin "maksatlı" olarak yapıldığını belirtti.

NTV'ye bilgi veren Genelkurmay kaynakları, görev emrinin TSK'dan geldiğine dikkat çekerek, bu nedenle de iddiaların kesinlikle doğru olmayacağını bildirdi.

Terör sorunun çözümü sürecinde Abdullah Öcalan’ın mektubu Kandil’e götürülmüştü. Türk jetleri o dönemde Kuzey Irak’taki bazı noktaları bombalamıştı. Ancak daha sonra mektubun ulaşması için operasyonun durdurulduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Kandil'e gitmek üzere yola çıkan BDP-DTK heyetinin ulaşımını güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için bölgedeki operasyonların durdurulduğu yönündeki iddia gerçekdışıdır" denilmişti.

Açıklamada, "gerek duyulduğu takdirde" operasyonların devam edeceği de vurgulanmıştı.

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