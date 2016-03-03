TSK'dan 10 günde yedi bölgede operasyon

Hükümet ve TSK komuta heyetinin sık sık yaptıkları güvenlik toplantılarının ardından ilk uygulamalar alana yansımaya başladı. Bu kapsamda son 10 gün içinde 7 bölgede operasyon yapıldı.

PKK’ye yönelik bazı ilçe merkezlerinde operasyonların sürmesi, bazılarında ise operasyon beklentilerinin ardından bahar aylarıyla birlikte çatışmaların kırsal alanda artarak süreceği yönünde söylemleri gündeme getirdi. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, Hükümet ve TSK komuta heyetinin sık sık yaptıkları güvenlik toplantılarında, baharla birlikte kırsal alanda alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor. Toplantılarda alınan kararların ardından ilk uygulamalar alana yansımaya başladı. Bu kapsamda son 10 gün içinde 7 bölgede operasyon yapıldı.

Bu kapsamda Ağrı’da jandarma özel harekat birlikleri ve komando alayının katılımıyla Doğubeyazıt kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Aynı faaliyet 3. Komando Tugayı birliklerinin katılımıyla Siirt kırsalında yapıldı. PKK’nin faaliyet gösterdiği Bingöl kırsalında ise bu ilde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığı birlikleri operasyon yaptı. 10. Komando Tugayı ise konuşlu bulunduğu Bitlis ve Tatvan kırsalında örgütün sık sık kullandığı bölgelere operasyon gerçekleştirdi. Iğdır kırsalında ise Suveren Jandarma Komando Taburu operasyon yaptı.

Konuşlanma tamam

Önceki yıllarda PKK’nin yoğun olarak faaliyet göstermediği ancak geçtiğimiz yaz olayların tırmandığı Erzurum kırsalındaki operasyonlara ise iki birlik operasyon yaptı. Erzurum Jandarma Komutanlığı’nın operasyonlarının ardından bölgede konuşlu Nevşehir Jandarma Komando Taburu da operasyonlara katıldı.

Güvenlik toplantılarının ardından alınan kararlar doğrultusunda örgütün yaz aylarıyla birlikte eylem yapabileceği alanların belirlendiği ve güvenlik güçlerinin konuşlanmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, yapılan bu ilk operasyonlardan alınan sonuçların da değerlendirildiğini, örgütün dağ kadrosunun bazı kesimlerce abartılı dile getirildiği, arama ve tarama faaliyetleri sırasında sığınak, silah ve yaşam malzemelerinin dışında militan gruplarıyla karşılaşılmadığı bilgisini verdi.