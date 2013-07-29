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Faruk Çelik: TSK'daki sivil memurlar sendikalı olacak

Bakan Çelik, "Milli Savunma Bakanlığı ile TSK'daki sivil memurlar hizmet kollarında bulunan sendikalara üye olabilecek ve sendika kurma hakkına sahip olacak" dedi.

29 Temmuz 2013 14:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,  yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kadrolarında çalışan sivil memur ve kamu görevlilerinin sendikal hakları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldığını söyledi.
 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 5'inci maddesinde, sendika hizmet kollarının belirlendiğini, kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının da 7 Eylül 2001'de yönetmelikle yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Çelik, şunları söyledi:
 
"Aynı kanununun 15'inci maddesinin (g) bendinde 'Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil çalışan, sivil memurlar ve kamu görevlilerinin memur sendikalarına üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları hükme bağlandığından, anılan yönetmelikte bu bent kapsamındaki çalışanların girdikleri hizmet kolları belirlenmemiştir.
 
Anayasa Mahkemesinin 12 Temmuz 2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15'inci maddesinin (g) bendinde geçen 'Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri' hükmünün iptaline karar vermiştir."
 
Bu kararla Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da çalışan sivil memur ve kamu görevlilerinin, sendika kurabileceklerini ve üye olabileceklerine dikkati çeken Bakan Çelik, "Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı uyarınca, adı geçen yönetmelikte değişiklik yapılarak büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri hizmet koluna 'Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı' ibareleri eklenmiştir" diye konuştu.

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