TSK'daki memurlar da artık sendikalı

Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) Genel Başkanı Akif Tutkaç, Anayasa Mahkemesi'nin “Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarında çalışan sivil memurlar ve kamu görevlilerinin sendikaya üye olamayacağı ve sendika kuramayacağına” ilişkin fıkrasının iptaline karar verdiğini belirterek, dün itibariyle bastırdıkları 12 bin kişilik formu illere gönderdiklerini bildirdi.

Sendika genel merkezinde yaptığı basın toplantısında konuşan Tutkaç, Ankara 8. İş Mahkemesinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun “Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarında çalışan sivil memurlar ve kamu görevlilerinin sendikaya üye olamayacağı ve sendika kuramayacağına” ilişkin fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

Tutkaç, Anayasa Mahkemesinin ilgili davayı 10 Nisan Çarşamba günü esastan görüştüğünü ve sivil memurların, sendikal haklarını engelleyen 4688 sayılı kanunun 15/G maddesinin iptaline karar verdiğini bildirdi. Mücadelelerinin hukuken yargı kararıyla da tescil edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Tutkaç, üye kayıtlarının hızlı bir şekilde başladığını belirtti.

Şu anda yaklaşık 5 bin üyeye sahip olduklarına dikkati çeken Tutkaç, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle 12 bin kişilik form yaptırdık, illere gönderdik ve bugün formlar bitti. Bizden tekrar üyelik için form istendi. Sivil memurlardan, aşırı derecede talep var ve hızla ilerliyoruz. İstanbul, İzmir, Hatay, Van, Hakkari, Erzurum gibi 40 ilde teşkilatlanmamız oluştu. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımızın çalışmalarıyla 21 ilde teşkilatlanma oluşuyor ve temsilciler atanıyor."

Tutkaç, Ankara'da TSK'nın görevli memur sayısının yaklaşık 12 bin olduğuna işaret ederek, en çok üye kaydının da Ankara'da yapıldığını bildirdi.

Sivil memurların, kurumla ilgili sıkıntısının ne olduğunu anlatacak bir muhatap olmadığını savunan Tutkaç, "Biz de artık muhatap olmak itiyoruz ve bununla ilgili faaliyetlerde bulunacağımızı duyuruyoruz. Artık keyfi uygulamaların önüne geçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.