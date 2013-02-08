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'TSK'daki istifalar zafiyet yaratmayacaktır'

Başbakan yardımcısı Arınç, TSK'daki istifaların komuta kademesinde bir zafiyet yaratmayacağını belirtti

08 Şubat 2013 11:40

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki istifaların komuta kademesinde bir zafiyet yaratacağını düşünmediğini, sadece yaşanan olayların bir moral bozukluğu ve psikolojik yorgunluk getirmiş olabileceğini söyledi.

Arınç, SKY Türk 360 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TSK'dan istifaların orduda bir zafiyete neden olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Arınç, "belli rütbelerde bulunmuş, çalışmış insanların bugün suçlanıyor olması yargının bir faaliyetidir. Ama bunun bir psikolojik endişe, korku, üzüntü meydana getirmesi bence mümkündür. Yaşanan olaylar bir moral bozukluğuna mutlaka yol açıyordur. Ancak ben kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, komuta kademesinde de yönetimde de bir zafiyet olacağını düşünmüyorum" dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Arınç yeni, sivil, çağdaş bir anayasa yapmayı ve darbe sonrası anayasalardan kurtulmayı hedeflediklerini belirtti.

Anayasa'nın 66. maddesindeki vatandaşlık tarifiyle ilgili şu anda varılan bir uzlaşmanın olmadığını ve her partinin kendi tarifinin bulunduğunu kaydeden Arınç,"biz bugünkü tarifi kesinlikle değiştirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü olmayacak"ifadesini kullandı.

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