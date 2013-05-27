TSK'da rütbe bekleme 1 yıl azaltıldı, genç subaylara komutanlık yolu açıldı

Balyoz ve Ergenekon gibi davalardan tutuklanan muvazzaf askerler nedeniyle yaşanan komutan sorununa çözüm bulundu. General ve amirallerin 4 yıl olan rütbe bekleme süreleri 3’e, 5 yıl olan albayların ise 4 yıla indirildi. Böylece general/amiral kadrosu hem genişleyecek hem de gençleşecek.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK’daki terfi ve atama zincirinde ezber bozacak bir taslak kanun hazırladı. General ve amirallerin 4 yıl olan rütbe bekleme süreleri 3’e, 5 yıl olan albay bekleme süresi de 4 yıla indirildi.

Kanun, 30 Ağustos’tan önce yürürlüğe girerse, bu yıl 2010 yılında bir üst rütbeye yükselen general/amiraller de terfi sırasına girebilecek. Böylece terfi sırasında olan ancak Balyoz veya Ergenekon gibi davalardaki tutuklulukları nedeniyle üst rütbeye yükselemeyen generallerin durumundan kaynaklanan kadro sıkıntısı da aşılmış olacak.



Hedef 5 yıl gençleşme



Levent İçgen'in Vatan'daki haberine göre, taslakta, tutuklu askerlerin durumunu ilgilendiren TSK Personel Kanunu’nun 65. maddesinin de genişletildiği öğrenildi. Ayrıca daha genç subaylar, yaş haddi engeline takılmayarak, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuvvet komutanlığı makamlarına ulaşabilecek. Taslakta, ‘Rütbe bekleme sürelerinin düşürülmesiyle 5 yıl gençleşme hedeflenmektedir’ deniliyor. 246 sayfalık taslağın, ast komutanlıklara görüş alınmak için gönderildiği de öğrenildi. Taslak, son halini aldıktan sonra ilgili kurumlara yasalaşma süreci için gönderilecek. Taslakta komuta kademesi kadrosunu oluşturan Harp Okullarına giriş koşullarının yumuşatıldığı da öğrenildi.



Yaş haddi engeli kalktı



1978 Harp Okulu mezunları halen TSK’da korgeneral rütbesinde bulunuyor. Generallerin rütbe bekleme süresinin 4 yıl olması, bu kişilerin yaş haddine takılmasına ve kuvvet komutanı ve genelkurmay başkanı olamamasına neden oluyor.

Rütbe bekleme süresinin 3 yıla düşmesiyle, bu sorunun aşılacağı belirtildi. Böylece yaş haddi nedeniyle kuvvet komutanı ve Jandarma Genel Komutanı olamayan terfi sırasındaki general ve amiraller daha erken terfi alarak yaş haddine takılmamış olacak. Mevcut Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve kuvvet komutanları, iki yıllık lisans mezunu olduğu için yaş haddine takılmıyordu.