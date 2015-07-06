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TSK'da nöbet değişimi yaklaşıyor

3-5 Ağustos tarihleri arasında toplanacak Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepe yönetiminde önemli değişiklikler olacak

06 Temmuz 2015 13:27

TSK, bir yandan Suriye'deki gelişmeler için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da YAŞ'a hazırlanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 2015 Ağustos sonunda emekliye ayrılacak.

 

TSK'nın 1 numarası değişiyor

 

Özel'den boşalacak Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar'ın atanması bekleniyor. Akar, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde başarılı bir profil çizmişti.

 

Kösele ve Ünal dönemi

 

Akar'ın yerine gelecek Kara Kuvvetleri Komutanı ise büyük bir ihtimalle 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak olacak. Bu yılki kritik YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı'na atanması beklenen Orgeneral Akar'ın TSK'nın başında 4 yıl görev yapacağı kaydediliyor.

 

Bostanoğlu'nun yerine Kösele

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'ndan boşalacak göreve ise Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele'nin atanması bekleniyor.

 

Mağdur olmuştu

 

Kösele, Askeri Casusluk davasında 5 gün tutuklu kaldığı için daha önceki şûrada oramiralliğe terfi edememişti. Askeri Casusluk davasında tüm sanıklar beraat etti. Böylece Kösele'nin terfi etmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. Koramiral Kösele tutukluluğuna yapılan ilk itiraz üzerine tahliye edilip görevinin başına döndüğü için YAŞ'ta oramiralliğe terfi ettirilecek, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün 30 Ağustos tarihinde emekliye ayrılmasıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın getirileceği belirtiliyor. Abidin Ünal 2 yıldır Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı görevini sürdürüyor.

 

Kara'da Çolak

 

Genelkurmay'da 'iki numaralı koltuk' olarak gösterilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın getirilmesi bekleniyor.

 

Yaştan emekli

 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, yaş haddinden emekli olacak. 65 yaşını doldurarak emekli olacak 1949 doğumlu Atay'ın ayrılmasıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı görevine Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin getirilmesi bekleniyor. Atay'ın yerine gelecek 1951 doğumlu Mendi, 65 yaş sınırı nedeniyle bu görevde en fazla 1 yıl kalabilecek. Mendi'den boşalacak göreve ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in atanacağı söyleniyor.

 

 

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